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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Газовая отрасль РФ обновила декабрьский максимум поставок по Единой системе газоснабжения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российская газовая отрасль обновила декабрьский максимум поставок по Единой системе газоснабжения.

Как сообщил "Газпром", 8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года - 1714 млн куб. м газа.

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"Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов Цельсия. Например, в Санкт-Петербурге первая декада декабря стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений", - отмечают газовики.

"Таким образом, первый морозный температурный пик этой зимы успешно пройден. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно. В том числе, благодаря подземным хранилищам газа - суточный отбор газа из них в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м", - подчеркивает "Газпром".

Газпром РФ газ
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