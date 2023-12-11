Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Российские военные провели в Таджикистане тренировку с бронетехникой в горах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Таджикистане мотострелки 201-й российской военной базы провели тренировку с бронетехникой на полигоне "Ляур", на которой отработали уничтожение условного противника в горах, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Согласно замыслу, незаконное вооруженное формирование сосредоточилось в горной местности для наращивания сил и подготовки к нападению. Группа мотострелков получила задачу провести разведку и уничтожить НВФ", - говорится в сообщении.

В результате открытого военнослужащими огня из автоматов АК-74М и АК-12 условный противник был ликвидирован. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А в этот момент прикрывали личный состав подразделения, ведя огонь из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова по легкобронированной технике и живой силе условного НВФ.

Разведка и корректировка огня в процессе тренировки осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Таджикистан Ляур ЦВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВМФ России усилен двумя новыми атомными подлодками

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Пандемия коронавируса

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });