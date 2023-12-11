Российские военные провели в Таджикистане тренировку с бронетехникой в горах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Таджикистане мотострелки 201-й российской военной базы провели тренировку с бронетехникой на полигоне "Ляур", на которой отработали уничтожение условного противника в горах, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Согласно замыслу, незаконное вооруженное формирование сосредоточилось в горной местности для наращивания сил и подготовки к нападению. Группа мотострелков получила задачу провести разведку и уничтожить НВФ", - говорится в сообщении.

В результате открытого военнослужащими огня из автоматов АК-74М и АК-12 условный противник был ликвидирован. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А в этот момент прикрывали личный состав подразделения, ведя огонь из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова по легкобронированной технике и живой силе условного НВФ.

Разведка и корректировка огня в процессе тренировки осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.