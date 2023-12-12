В Кремле отметили изменения предвыборных "противоречивых" заявлений Милея

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле знают о "противоречивых заявлениях из Буэнос-Айреса", которые новый президент Хавьер Милей делал до выборов, сейчас эти заявления "корректируются", отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, изменятся ли отношения Москвы и Буэнос-Айреса в связи с тем, что Милей после инаугурации заявил о поддержке Украины.

"Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с третьими странами - это суверенная страна, это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам", - ответил Песков.

"Мы, безусловно, намерены и дальше развивать отношения со многими странами этого континента (Латинской Америки). Со многими странами у нас есть общие интересы по участию в интеграционных процессах, в том числе и с Аргентиной", - добавил он.

По его словам, Москва "намерена концентрироваться на общих планах с Аргентиной": "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши двусторонние отношения".

На вопрос, не планирует ли президент России в ближайшее время поездки в Латинскую Америку, его пресс-секретарь ответил, что в ближайших планах у Владимира Путина таких визитов нет.

В ходе предвыборной кампании Милей выступал за отказ сотрудничать с Россией, Бразилией и Китаем. Тогда Песков говорил, что в Кремле будут судить уже по заявлениям, которые будут сделаны после инаугурации.