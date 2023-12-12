Поправки о верификации Роснедрами прогнозных ресурсов ископаемых прошли II чтение

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону "О недрах", которые наделяют Роснедра функцией верификатора прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями.

Законопроект № 363143-8 подготовило Минприроды, его внесли в Думу в мае.

Документ предполагает, что после того, как компании предоставят Роснедра свою оценку прогнозных ресурсов полезных ископаемых, ведомство будет проверять достоверность проведенных ими работ, соответствие классификациям запасов. По итогам оформляется заключение. Положительное заключение Роснедр будет давать основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

"Введение механизма оценки ресурсов полезных ископаемых позволит повысить наполняемость и достоверность информационного фонда минерально-сырьевой базы, а также повысить эффективность планирования геологического изучения недр, формирование планов лицензирования и объектов лицензирования в сфере недропользования", - говорится в заключении думского комитета по природным ресурсам на законопроект.

"Одной из целей процесса сбора информации от недропользователей является необходимость понимания планов компаний по основным разрабатываемым месторождениям на долгосрочный период для оценки запасов полезных ископаемых и их стоимости. При этом оценка активов производится не только с позиции компаний и инвесторов, но и государства как собственника ресурсов полезных ископаемых и получателя налоговых и неналоговых платежей и сборов", - утоняется в заключении комитета Госдумы по энергетике.

Ко второму чтению законопроект дополнили инициативами, касающимися вскрышных и вмещающих горных пород полезных ископаемых. Так, предлагается внесение изменений в лицензию на пользование недрами, в том числе, по установлению пользователями недр наличия в отходах недропользования. В частности, во вскрышных и вмещающих горных породах, не указанных в лицензии. В таком случае компании имеют право по своей инициативе обратиться в Минприроды или его территориальный орган с заявкой о внесении изменений в лицензию.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 14 декабря.