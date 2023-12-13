Росгвардия за год предотвратила хищение имущества с ЗАЭС на сумму свыше 7 млн руб.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила о предотвращении с начала года хищений имущества с Запорожской АЭС на сумму более 7 млн рублей.

"За нарушение пропускного режима (на ЗАЭС - ИФ) задержали более 300 граждан", - сообщили в ведомстве в среду.

В Росгвардии заявили, что для охраны станции по периметру и внутри АЭС ведется круглосуточный контроль обстановки, осуществляется патрулирование территории, контролируется въезд и выезд автотранспорта.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. На данный момент один энергоблок - четвертый - находится в режиме горячего останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").