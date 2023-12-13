Суд взыскал в доход государства "УралАТИ" и связанные с ним предприятия

Изъятое имущество принадлежало уроженцам Украины, которые в России признаны экстремистами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Волжский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" ("УралАТИ", Свердловская область) и шести аффилированных с ним предприятий, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Это имущество обращено в доход государства, поскольку принадлежит "членам экстремистского объединения", говорится в пресс-релизе. Иск подавал заместитель генпрокурора "в защиту прав неопределенного круга лиц о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения".

В основу административного иска легли материалы проверки, проведенной УФСБ по Волгоградской области. По решению суда в России была запрещена деятельность объединения, членами которого названы уроженцы Украины Константин Ефименко и Елизавета Андреева.

"В связи с осуществлением членами объединения деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации, обращены в доход Российской Федерации", помимо "УралАТИ", АО "Завод фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс", Ярославль), ООО "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", ООО "Колодка-Композит", ООО "Вати-Авто", ООО "Волжский завод текстильных материалов", ООО "Темак-Инжиниринг".

По данным списка аффилированных лиц "УралАТИ", на конец июня 2023 года (последние опубликованные данные) кипрской Temak Limited принадлежало 96,71% акций завода. В свою очередь "УралАТИ" и Temak на конец июня в совокупности владели 99% акций "Фритекса", согласно списку аффилированных лиц последнего.

Остальные пять ООО, по данным ЕГРЮЛ, являются дочерними предприятиями "УралАТИ".

По данным суда, Temak Limited фактически подконтрольна Ефименко. Андреева фигурирует в списках аффилированных лиц "УралАТИ" и "Фритекса", но долей во всех семи российских предприятиях не имеет. Между тем, согласно годовому отчету "УралАТИ" за 2022 год, Андреева с 17 января 2023 года стала единственным участником Temak Group Limited - единоличного исполнительного органа Temak Limited.

Решение Волжского городского суда обращено к немедленному исполнению.

По данным из открытых источников, Ефименко - украинский предприниматель, экс-министр транспорта и связи Украины (2010 год), а также бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2010-2014 годы). С 2014 года он является президентом украинской фармацевтической компании "Биофарма", а также председателем совета директоров украинской группы компаний "Трибо", занимающейся производством тормозных систем.

"УралАТИ" - крупный российский производитель фрикционных изделий, уплотнительных, теплоизоляционных и термостойких материалов.

В 2022 году выручка "УралАТИ" выросла на 17,4% к показателю 2021 года - до 3,5 млрд рублей, чистая прибыль - в 1,8 раза, до 780,1 млн рублей.

"УралАТИ" владеет 100% ООО "Вати-Авто" и ООО "Волжский завод текстильных материалов" (Волжский, Волгоградская область), 100% ООО "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов" (Набережные Челны, Татарстан), 75% ООО "Колодка-Композит" (Свердловская область), 65% ООО "Темак-Инжиниринг" (Ярославль).

ПАО "Фритекс" создано в ноябре 1992 года на базе ярославского резиноасбестового комбината. Предприятие специализируется на производстве фрикционных, тормозных и термостойких уплотнительных материалов и изделий на асбестовой и безасбестовой основе.