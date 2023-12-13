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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Минстрой до января изменит правила проектирования зон с кафе в ТРЦ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой сообщил, что до конца 2023 года утвердит обновленные правила проектирования торгово-развлекательных центров.

"В документе будут актуализированы в числе прочих положения о проектировании предприятий общественного питания, учитывающие критерии их вместимости и состава помещений. Кроме того, изменения обеспечат гармонизацию свода правил с обновленными санитарно-эпидемиологическими нормами", - рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин добавил, что благодаря обновлениям вводится принцип гибкой планировочной структуры. Она учитывает требования к точкам подключения инженерных систем и дает возможность менять местоположения точек питания.

"Важно отметить возможность устройства машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и внедрение автоматических систем информации на автостоянках торгово-развлекательных комплексов", - подчеркнул Копытин.

Сергей Музыченко Минстрой ФАУ ФЦС Андрей Копытин
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