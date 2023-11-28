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Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 января

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 января
Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Постановлением суда от 28 ноября продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - сообщили в суде.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела имеют гриф "секретно".

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Эван Гершкович Москва Лефортовский суд The Wall Street Journal
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