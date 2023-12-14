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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Строительство томского хранилища радиоактивных отходов подорожало в 1,6 раза

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Строительство пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) в Северске Томской области подорожало до 15,6 млрд рублей. Об этом сообщил и. о. руководителя филиала ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (НО РАО) Евгений Дудин журналистам в четверг.

"15,63 млрд рублей – это текущие цены, стоимость регулярно изменяется по понятным причинам. (...) Финансирование идет бесперебойно. Деньги выделяются в рамках федеральной целевой программы "ЯРБ-2" (ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года" - ИФ), эта программа предусматривает ввод первых мощностей нашего пункта захоронения и Озерского в 2025 году", - сказал он.

Ранее стоимость оценивалась в 10 млрд рублей. Таким образом, стоимость выросла в 1,6 раза.

На слайдах, которые представил Дудин, говорится, что стоимость первого этапа работ составляет 4,74 млрд рублей, в том числе уже вложено 0,88 млрд рублей. Дальнейшие этапы работ стартуют позже.

Ранее сообщалось, что "НО РАО" строит приповерхностный пункт захоронения твердых РАО в 19 км от Томска в границах Северска на свободном от застройки, подземных и наземных коммуникаций участке. Расстояние до реки Томь – 10 км, до ООО "Томскнефтехим" – 6 км, до действующего здания радиохимического завода Сибирского химкомбината – 2 км. Площадь участка оставляет 24,21 га.

Объем будущего хранилища составит 150 тыс. кубометров РАО брутто. В нем планируют размещать отходы третьего и четвертого классов, в основном, от деятельности АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в "ТВЭЛ"). Первая загрузка запланирована на декабрь 2025 года, емкости девяти карт хватит примерно на 10 лет. Строительство остальных отсеков будет вестись поэтапно параллельно с заполнением первой карты, окончание всех четырех этапов строительства запланировано к 2030 году.

ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" – единственная в стране организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции РАО, а также выполнять другие связанные с этим функции.

Томская область НО РАО Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами
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