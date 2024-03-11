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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"ТВЭЛ" планирует разработать новые электролиты для батареек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - АО "ТВЭЛ" планирует разработать новые электролиты для первичных источников тока (батареек), сообщил руководитель проекта "ТВЭЛа" Андрей Макасеев.

"У нас заработала в Северске (Томская область - ИФ) установка по фторированию углеродов - сажи, нанопорошков, трубок и прочих материалов. Так как одна из задач - первичные литиевые элементы, то мы рассматриваем возможность разработки новых электролитов для первичных источников тока под вот такое сырье", - сказал он в ходе конференции "Малотоннажная химия: разработки, производство, аналитический контроль" в Новосибирске в понедельник.

Кроме того, в 2030 году у "ТВЭЛа" появятся мощности по получению безводного фтористого водорода, рассматриваются варианты фторирования различных органических соединений. Это позволит, в частности, получать различные гидрофобные добавки, к настоящему времени не локализованные в России, сказал он.

Северск Томская область ТВЭЛ Андрей Макасеев
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