Активы холдинга Global Spirits могут перейти в управление Росимуществу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits могут быть переданы во временное в управление Росимуществу. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, Минфин готовит соответствующий "проект изменений". Источник газеты в Минфине подтвердил, что "вопрос находится в проработке".

Речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в холдинг Global Spirits. Среди них - дистрибутор "Стандарт качества" (прежнее название - ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха", которой принадлежат заводы "Русский Север" и "Родник и К", выпускающие водку "Хорта", Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и др. В этих компаниях на запросы "Ведомостей" не ответили. Представитель Росимущества от комментариев отказался. Открытых документов по данному вопросу правительство не выпускало, сообщил его представитель.

По словам одного из собеседников газеты, эта мера необходима в связи с тем, что владелец холдинга Евгений Черняк подозревается в финансировании вооруженных сил Украины, на данный момент он объявлен в розыск.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется более чем в 87 стран мира. В структуру холдинга входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга - "Хортиця", "Мороша", "Первак" и прочие.

После начала специальной военной операции на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у заводов "Русский Север" и "Родник и К", а также связанного с ними дистрибутора "Стандарт качества" сменился владелец - им стал Александр Беспалов. До этого предприятия принадлежали Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным этой газеты, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России. В 2023 году против Черняка было возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ.

Несмотря на продолжение работы предприятий Global Spirits, они существенно сократили производство водки, сказал "Ведомостям" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. У "Традиций успеха" с января по август этот показатель снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,67 млн дал, писал "Коммерсантъ" с ссылкой на данные участников рынка. Это может говорить о том, что в дальнейшем собственник может и вовсе закрыть эти заводы и тысячи сотрудников потеряют работу, сетует Дробиз.