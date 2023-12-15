Дума дала ЦБ право ограничивать сделки конкретных участников фондового и валютного рынка

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "Об организованных торгах", которые дают право Банку России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.

Документ № 470798-8) в палату внес председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Законопроект предоставляет дополнительный инструментарий, позволяющий Банку России выполнять функции по обеспечению финансовой стабильности", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Согласно принятому закону, запрет на определенные действия к некоторым участникам рынка или запрет на выполнение определенных действий или сделок всеми участниками может применяться регулятором, если есть нарушения закона "Об организованных торгах", нарушения нормативных актов ЦБ, а также если действия участников торгов или их клиентов представляют угрозу финансовой стабильности в России или нарушают права и законные интересы участников рынка и их клиентов.

"В случае, если нарушения требований настоящего федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и (или) действия (сделки, операции) участников торгов и (или) их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка РФ, правам и законным интересам участников торгов и (или) их клиентов, Банк России вправе на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций)", - говорится в поправке.

Согласно действующей редакции закона (cт. 21), торги на фондовом рынке могут быть приостановлены организатором в случаях, которые установлены нормативными актами ЦБ, а также в случаях, установленных федеральными законами, а на валютном рынке - в случаях получения соответствующего предписания Банка России. Однако эта мера применяется в отношении всех (или отдельных) товаров, ценных бумаг и иностранной валюты, а не в отношении определенных участников, как следует из принятого Госдумой закона.

Принятый закон также наделяет ЦБ правом устанавливать "стресс-сценарии" для центрального контрагента и в случае неудовлетворительных результатов тестирования выдавать указания о том, как изменить систему управления его рисками.

Кроме того, вводится право ЦБ в случае ситуации, которая может угрожать стабильности финансового рынка, потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга (указанному в предписании Банка России) по обеспечению исполнения своих обязательств. Это может включать требование участникам клиринга предоставить дополнительные средства в клиринговое обеспечение или заменить уже предоставленное обеспечение.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.