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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Дума разрешила ЦБ ограничивать сделки ради защиты финансового рынка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума наделила Банк России правом ограничивать операции и запрещать сделки на финансовом и валютном рынке, чтобы защитить рынок от внешних влияний и недружественных действий, такие полномочия помогут сохранить стабильность финансового рынка в экстремальных условиях.

Об этом заявил автор соответствующей законодательной инициативы, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Решение специально принято для того, чтобы, в том числе, оградить от внешнего влияния на ситуацию на рынке и при этом дать возможность ЦБ, когда такое влияние, когда недружественные действия, и когда организации ведут себя фактически против интересов развития рынка, то ЦБ должен иметь такую оперативную возможность. Нам важно, чтобы в экстремальных условиях у регулятора были полномочия, позволяющие сохранить стабильность финрынка и не допустить каких-то внешних влияний на эту ситуацию", - сказал депутат.

15 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает право Банку России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками. Аксаков внес такую поправку в законопроект № 470798-8.

"Законопроект предоставляет дополнительный инструментарий, позволяющий Банку России выполнять функции по обеспечению финансовой стабильности", - сообщили ранее в пресс-службе ЦБ.

Согласно принятому закону, запрет на определенные действия к некоторым участникам рынка или запрет на выполнение определенных действий или сделок всеми участниками может применяться регулятором, если есть нарушения закона "Об организованных торгах", нарушения нормативных актов ЦБ, а также если действия участников торгов или их клиентов представляют угрозу финансовой стабильности в России или нарушают права и законные интересы участников рынка и их клиентов.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Анатолий Аксаков Банк России Госдума
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