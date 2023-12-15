Госдума приняла закон о доступе Минфина к не раскрываемой компаниями информации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет Минфину по мотивированному запросу получать от Банка России отчетность компаний, закрытую от публикации из-за санкционных угроз, но предоставляемую регулятору.

Соответствующие поправки были внесены в начале недели ко второму чтению в законопроект № 216703-8, который изменяет законы об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Сейчас право на получение по мотивированному запросу закрытой от публикации информации эмитентов есть у Счетной палаты.

С июля 2023 года компании вновь обязаны раскрывать свою отчетность, но вправе не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные. Однако скрываемые сведения они обязаны предоставлять в Банк России.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.