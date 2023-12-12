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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минфин РФ может получить доступ к нераскрываемой компаниями информации

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ по мотивированному запросу сможет получать от Банка России отчетность компаний, закрытую от публикации из-за санкционных угроз, но предоставляемую регулятору.

Соответствующие поправки включены комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению в законопроект N330129-8. Их предлагается внести в законы об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Сейчас право на получение по мотивированному запросу закрытой от публикации информации эмитентов есть у Счетной палаты.

С июля 2023 года компании вновь обязаны раскрывать свою отчетность, но вправе не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные. Однако скрываемые сведения они обязаны предоставлять в Банк России.

Минфин РФ Госдума Счетная палата
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