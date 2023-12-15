ЦБ обдумывает соотнесение уровня листинга эмитента с закрытием информации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банк России работает над подходами о соотнесении объема закрываемой информации компаниями с уровнем листинга их ценных бумаг на бирже, сообщила на пресс-коференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас как раз мы работаем над концептуальными подходами к соотнесению объема закрываемой информации с уровнем листинга ценных бумаг на бирже. Надеюсь, что здесь найдем сбалансированный подход", - сказала она.

Нахождение бумаг в котировальном списке часто для инвесторов - это сигнал качества, поэтому исторически к ним всегда применялись более высокие требования, отметила Набиуллина.

"Поэтому компаниям, конечно, нужно будет выбирать, какую информацию раскрывать/не раскрывать и находиться ли тогда в соответствующих котировальных списках, - сказала глава ЦБ. - Если они не готовы раскрывать, то наш взгляд, мы не должны давать ложные сигналы инвесторам".

Летом правительство своим постановлением 1102 отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Теперь они не вправе скрыть баланс и отчет о финансовых результатах, но имеют право не публиковать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

В начале декабря первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин напоминал о существовании у регулятора полномочий направлять бирже предложения об исключении эмитента из высшего котировального списка, если он не раскрывает необходимые сведения.

Согласно правилам "Мосбиржи", эмитенты из высшего котировального списка должны обнародовать отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за три предшествующих года.