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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Собрание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы пройдет в "Зарядье"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В эту субботу в киноконцертном зале "Зарядье" состоится собрание инициативной группы избирателей по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на предстоящие выборы президента России.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак 9 декабря сообщил, что инициативная группа начала создание группы избирателей для выдвижения Путина кандидатом на выборах президента РФ в марте 2024 года. Турчак также озвучил предложение провести большое собрание группы избирателей 16 декабря.

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков в тот же день сообщил журналистам, что собрание группы избирателей пройдет 16 декабря в киноконцертном зале "Зарядье".

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев 11 декабря сообщил журналистам, что "в сроки, установленные законом", комиссия получила уведомление от инициативной группы избирателей о проведении такого собрания.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

ЦИК утвердил календарный план, согласно которому выдвижение кандидатов от партий на выборы президента РФ будет возможно до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

Также с 27 декабря до 18:00 31 января кандидаты должны предоставить документы для регистрации. ЦИК РФ не позднее чем через 10 дней после приема документов должен принять решение о регистрации кандидата на выборы или об отказе.

Андрей Турчак Владимир Машков Зарядье Николай Булаев Путин
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