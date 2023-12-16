Полк с ракетами "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство в Красноярском крае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Постановка на боевое дежурство полка с новым ракетным комплексом "Сармат" в Ужурской дивизии РВСН (Красноярский край) значится в ближайших планах, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах - постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат"", - сказал Каракаев в интервью, которое публикует газета "Красная звезда".

По словам командующего, "в более отдаленной перспективе - перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведётся сейчас в рамках государственной программы вооружения".

20 апреля 2022 года Минобороны России объявило о первом испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объёме, подтверждены расчётные характеристики ракеты на всех этапах ее полёта. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

"Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - информировало министерство обороны РФ 20 апреля 2022 года.

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля 2022 года Каракаев. Планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время "Авангарды" устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ.

22 мая 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что РФ в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат".

В ноябре 2022 года генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик МБР "Сармат"), академик РАН Владимир Дегтярь сказал в интервью "Российской газете", что ракета обеспечит России "щит" на десятилетия. ""Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооружённых сил, надёжно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надёжный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", - сказал тогда Дегтярь.