Водоснабжение города Зерноград ограничили из-за поломки оборудования

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подачу воды в город Зерноград Ростовской области ограничили в субботу, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Сизиков.

"Водоснабжение города ограничено. Специалисты ГУП РО "УРСВ" устраняют поломку оборудования на насосной станции", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, устранить аварию планируется до 18:00. После чего специалисты приступят к запуску систем водоснабжения.

Ранее в Ростовской области было ограничено водоснабжение город Новошахтинск, где из-за аварийного отключения электроснабжения остановилась насосная станция "Баки Ленина".

По данным Минэнерго России, к 6:00 по московскому времени из-за непогоды обесточенными оставались 89 тыс. потребителей Ростовской области.