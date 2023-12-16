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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Водоснабжение города Зерноград ограничили из-за поломки оборудования

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подачу воды в город Зерноград Ростовской области ограничили в субботу, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Сизиков.

"Водоснабжение города ограничено. Специалисты ГУП РО "УРСВ" устраняют поломку оборудования на насосной станции", - написал он в телеграм-канале.

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По его словам, устранить аварию планируется до 18:00. После чего специалисты приступят к запуску систем водоснабжения.

Ранее в Ростовской области было ограничено водоснабжение город Новошахтинск, где из-за аварийного отключения электроснабжения остановилась насосная станция "Баки Ленина".

По данным Минэнерго России, к 6:00 по московскому времени из-за непогоды обесточенными оставались 89 тыс. потребителей Ростовской области.

Зерноград Ростовская область
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