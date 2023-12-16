Два человека ранены при попадании снаряда в дом в Курской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Суджанского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь", - написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. По его данным, домовладение серьезно повреждено.

Ранее в субботу Старовойт рассказал, что Дмитриевский и Железногорский районы области были атакованы беспилотниками ВСУ, пострадавших нет. Также он сообщил о сдаче в плен шести украинских пограничников.