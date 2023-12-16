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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Более 30 домовладений повреждены при атаках БПЛА в Курской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков домовладений получили повреждения в Дмитриевском районе Курской области при ночной атаке украинскими беспилотниками, сообщила пресс-служба областного правительства.

Выявлены повреждения окон, крыш, фасадов и ограждений придомовых территорий 32 домовладений.

В начале рабочей недели начнется работа по оценке нанесенного ущерба личному автотранспорту.

Ранее со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта сообщалось об атаке украинских беспилотников двух районов области. Кроме домовладений, в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Позднее предприятие сообщило о работе в штатном режиме.

ВСУ Курская область
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