Более 30 домовладений повреждены при атаках БПЛА в Курской области
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков домовладений получили повреждения в Дмитриевском районе Курской области при ночной атаке украинскими беспилотниками, сообщила пресс-служба областного правительства.
Выявлены повреждения окон, крыш, фасадов и ограждений придомовых территорий 32 домовладений.
В начале рабочей недели начнется работа по оценке нанесенного ущерба личному автотранспорту.
Ранее со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта сообщалось об атаке украинских беспилотников двух районов области. Кроме домовладений, в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Позднее предприятие сообщило о работе в штатном режиме.