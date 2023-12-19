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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Сообщество "Викимедиа РУ" объявило о своем закрытии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Организация "Викимедиа РУ", поддерживающая в России проекты глобальной "Википедии", закрывается, процесс ликвидации займет несколько месяцев, сообщил ее исполнительный директор Станислав Козловский.

По его словам, в деканате психологического факультета МГУ ему сообщили, что в ближайшее время он будет признан Минюстом РФ иностранным агентом. В связи с этим, сказал Козловский, ему предложили уволиться из университета, где он проработал почти 25 лет доцентом факультета, что он и сделал, подписав накануне заявление "по собственному желанию".

"Вчера вечером прошло общее собрание "Викимедиа РУ", на котором я рассказал эту историю. Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев", - написал Козловский в блоге на форуме русскоязычной "Википедии".

"Викимедиа РУ" занимается в России поддержкой вики-проектов, но не контролирует сайт энциклопедии.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию". Ранее Роскомнадзор внес ее в свой перечень иностранных компаний, которые обязаны выполнить требования закона о "приземлении" в России. Фонд неоднократно привлекался РКН к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации, после чего суд выносил решение о штрафах.

Wikimedia Foundation Викимедиа РУ Википедия
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