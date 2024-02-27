Академик Арбатов объяснил воссоздание Московского и Ленинградского военных округов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Воссоздание Московского и Ленинградского военных округов связано с изменением геополитической обстановки и новыми угрозами, считает руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН академик Алексей Арбатов.

"Появились новые вероятные противники в лице Финляндии и Швеции. В противовес им созданы два дополнительных округа", - сказал Арбатов "Интерфаксу" во вторник.

"Западный военный округ охватывал большую территорию, длинную границу, прежде всего, с Украиной и странами Балтии. Видимо, было принято решение сделать два специальных военных округа, ориентированных на северо-западное стратегическое направление", - сказал ученый.

"Это возврат к советской практике военно-административного деления, но со всеми поправками на новую геостратегическую ситуацию, новые технологии вооруженных сил", - сообщил Арбатов, комментируя решение создать на базе Западного военного округа Московский и Ленинградский военные округа.

"При СССР Финляндия и Швеция не считались противниками, они были нейтральными странами. Но тогда помимо Швеции и Финляндии была еще Норвегия, а также страны НАТО с выходом к Балтийскому морю. Позже военные округа у нас были ликвидированы и укрупнены. Сейчас появилось два явных новых противника, которых не было во времена Советского Союза и холодной войны. Это возврат к прежней практике, но уже на новом уровне. Появились угрозы, которых раньше не было", - сказал Арбатов.

Московский и Ленинградский военные округа воссозданы, следует из опубликованного 26 февраля указа президента России.

"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.

"Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, г. Москвы", - отмечается в указе.

К Ленинградскому военному округу отнесены несколько регионов, которые ранее по военно-административному делению входили в состав Северного флота России. У Северного флота с 1 января 2021 года был статус военного округа. В указе президента есть пункт, который признает утратившим силу указ о наделении Северного флота статусом военного округа.

Также в указе президента от 26 февраля перечислены регионы, которые по военно-административному делению относятся к Южному, Центральному и Восточному военным округам. Согласно документу, в частности, к Южному военному округу отнесены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонской области.

В 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа. В январе 2023 года Минобороны сообщило, что Шойгу обсудил на совещании увеличение численности ВС до 1,5 млн человек и создание двух новых межвидовых стратегических территориальных объединений ВС - Московского и Ленинградского военных округов, а также самодостаточных группировок войск на новых территориях. Речь шла о 2023-2026 годах.

Также в январе 2023 года начальник Генштаба Валерий Герасимовсказал, что причиной корректировки плана развития Вооруженных сил стало стремление Финляндии и Швеции в НАТО, а также использование Украины для ведения гибридной войны против России.

"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии", - заявил тогда Герасимов.

Главком ВМФ России Николай Евменов в январе этого года сообщил, что в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду.

В августе 2023 года Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны, что создание Московского и Ленинградского военных округов предполагает одновременное усиление группировок войск на западных границах страны.