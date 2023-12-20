Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл считает, что без чрезвычайных мер поддержки семьи Россия в обозримом будущем может перестать быть великой державой.

По его мнению, защита семьи и семейных идеалов должна вестись, в том числе, через серьезные экономические решения, реально повышающие уровень благосостояния родителей с детьми, поддерживающие стремление рожать и воспитывать детей.

"Кому-то может показаться, что лучше направить крупные денежные потоки в развитие, к примеру, промышленности: дескать, такие инвестиции быстрее вернутся и преумножатся. Но если не инвестировать в буквальном смысле в сбережение и преумножение народа, то некому будет и пользоваться этим достижением", - считает патриарх Кирилл.

"Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни нынешнего поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны", - сказал патриарх на ежегодном епархиальном собрании Москвы.