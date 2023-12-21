Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Число ежегодно регистрируемых в РФ опасных природных явлений выросло с 1990-х годов почти в два раза, за неполный текущий год в стране зарегистрировано 425 опасных явлений, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"Мы постоянно наблюдаем рост опасных природных явлений, которые наносят ущерб экономике и гражданам РФ. Если в 1990-х -2000-х годах в год таких явлений фиксировалось 200-250, то сейчас мы их фиксируем 300-400 в год, а за 11 месяцев этого года зарегистрировано уже 425 опасных явлений", - сказал Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Между тем Шумаков отметил и рост оправданности прогнозов. Так, по краткосрочным прогнозам, она составляет 96,7%, а по штормовым предупреждениям - 96%. Также, по его словам, растет количество заблаговременных сообщений об опасных явлениях. Так, о приходе тайфуна "Ханун" в Приморский край, который привел к сильным подтоплениям в августе этого года, было сообщено за шесть суток.