Более 4,6 тыс. домов затоплено в Приморье после тайфуна "Ханун"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. человек, в том числе около 600 детей, эвакуированы из затопленных после тайфуна "Ханун" домов в Приморье, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"По данным на понедельник, в 15 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 4 тыс. 620 жилых домов, 5 тыс. 555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. Всего более 2,5 тыс. человек, в том числе 582 ребенка, эвакуировано из затопленных домовладений", - говорится в сообщении.

На территории края развернуты 12 пунктов временного размещения, в них находятся 448 человек, в том числе 114 детей.

В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципалитетах без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и более 1,7 тыс. частных домов. Бригады энергетиков приступят к ремонту после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье продолжают прибывать тепловые пушки, мотопомпы и дизель-генераторы. Помощь приходит из резерва МЧС России.

В зоне подтопления спасатели продолжают оказывать помощь населению и контролируют развитие паводковой обстановки в регионе.

Прибывшая оперативная группа Центрального аппарата МЧС России на месте координирует действия по ликвидации ЧС, процесс оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и оценки материального ущерба.

Всего для ликвидации последствий паводка в Приморье задействовано 719 человек, в распоряжении которых 251 единица техники.

В настоящее время пик паводка проходит на реке Малиновка у села Ракитное в Дальнереченском районе. Спад уровня воды наблюдается на реке Раздольная в Октябрьском округе, Уссурийском городском округе и Надеждинском районе, а также на реке Кулешовка в Спасском районе. Михайловский район освободился от воды, там проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось, Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. Режим ЧС действует в девяти районах.