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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

В России завершился открытый набор в отряд космонавтов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина завершил прием заявок на участие в открытом наборе в отряд "Роскосмоса", сообщили в госкорпорации в четверг.

"Прием документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершен", - сообщили в пресс-службе.

10 июля "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов - в конкурсе мог участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, изначально заявки от претендентов принимались до 30 октября 2023 года. 23 октября в госкорпорации сообщили о продлении срока подачи документов до 20 декабря 2023 года.

13 июля начальник ЦПК Максим Харламов сообщал, что имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте 2024 года.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, госкорпорация планирует отобрать от четырех до шести космонавтов в рамках открытого набора.

Отряд космонавтов "Роскосмоса" в настоящее время насчитывает 26 человек.

Роскосмос
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