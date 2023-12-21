АТОР отметила рост спроса на заграничные туры на Новый год на 35%

Новогодние каникулы проведут за границей около 0,5 млн организованных туристов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на заграничный отдых в новогодние каникулы вырос на 35% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, туроператоры отправят в зарубежные страны в этот период около 500 тысяч туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры подвели предварительные итоги новогодних продаж по зарубежным направлениям на Новый год и каникулы. У большинства компаний спрос на туры за границу заметно вырос. Так, у туроператора FUN&SUN прирост количества проданных туров на новогодний период составляет 60% по сравнению с прошлым годом, у PEGAS Touristik 45,5%, у Space Travel 48%, у "Русского Экспресса" 78%, у Ambotis Holidays 57,5%, у Spectrum 18%, у BSI Group 15%, у TEZ Tour 14%. Прирост новогодних объемов год к году по многим ключевым направлениям отмечают также в Coral Travel, Anex, "Интуристе", PAC Group", - говорится в сообщении.

Основной причиной роста спроса в АТОР считают увеличение числа стран, имеющих прямое авиасообщение с Россией.

"В среднем по рынку прирост продаж новогодних и каникулярных туров на выездных направлениях по состоянию на 21 декабря составляет 35% по сравнению с прошлым годом. За рубежом с 25 декабря по 8 января отдохнут порядка 500 тыс. туристов из России", - сказал вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Лидеры по спросу на Новый год - ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба. Популярны также Абхазия и Индонезия.

"Из направлений с максимальным приростом к прошлому году туроператоры выделяют ОАЭ, Таиланд, страны Юго-Восточной Азии в целом, направления, где в прошлые каникулы из-за ограничений или отсутствия авиасообщения был низкий турпоток (Маврикий, Вьетнам, Хайнань, Индонезия). Ряд компаний отмечают рост популярности европейских направлений, прежде всего, Италии, хотя в абсолютных цифрах объемы проданных туров небольшие", - сообщили в АТОР.

Средние чеки на новогодние туры снизились в валюте, но выросли за счет падения курса рубля, которое составило примерно 34% в 2023 году. Так, в Coral Travel средний чек новогоднего тура в валюте в ОАЭ снизился на 24%, в Египет - на 25%, в Турцию - на 19%, в Таиланд - на 5%. При этом средние чеки в рублях в Таиланд за год выросли на 24,5%, в Турцию - на 20%, в ОАЭ - на 11%, в Египет - на 10,5%.

"Увеличение стоимости туров на Новый год связано только с падением курса рубля. Цены в валюте не выросли, наоборот, снизились, так как из-за расширения перевозки подешевели авиабилеты. Если в прошлом году авиабилет в ОАЭ в конце декабря стоил в диапазоне $1-1,5 тысячи на человека, в этом году - $700-1200", - пояснил Мурадян.

Самые дорогие туры на Новый год россияне покупают на Мальдивы - в среднем за 1-1,2 млн рублей на двоих, в Индонезию - 440 тысяч рублей, в Италию - 420 тысяч рублей, на Шри-Ланку - 350-400 тысяч рублей, в Таиланд - 305-347 тысяч рублей.