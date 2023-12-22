Комиссия КПРФ выдвинула депутата Харитонова кандидатом на выборах президента

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ предложила пленуму кандидатуру Николая Харитонова для выдвижения на выборы президента РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в составе комиссии.

"Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом на съезде партии в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ", - сказал в пятницу собеседник агентства.

Кадровой комиссией в КПРФ руководит первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

Как пояснил "Интерфаксу" секретарь ЦК Александр Ющенко, в течение дня, в пятницу, пройдет еще ряд заседаний. В частности, подготовку к выборам и выдвижение кандидатов от КПРФ обсудят руководители региональных отделений, а затем пленум ЦК КПРФ.

В субботу в подмосковных "Снегирях" пройдет съезд партии, который тайным голосованием выдвинет кандидата от КПРФ на выборы президента РФ в марте 2024 года.

Харитонов - депутат Госдумы с 1993 года. Кандидат экономических наук. Принимал участие в президентских выборах 2004 года.