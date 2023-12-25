В РФ готовят правовую базу для финансирования из ФНБ проекта ГПЗ/СПГ в Усть-Луге

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства готовят нормативную базу для включения инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" в перечень проектов, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния.

Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проекты поправок в документы правительства. В пояснительной записке Минэкономразвития приводится ссылка на поручение правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № ММ-П13-21118. Ожидается также подготовка документов по линии Минэнерго России.

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче").

Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться около 13 млн тонн СПГ (также сообщалось, что производство СПГ может получить третью линию мощностью еще 6,5 млн т), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Чиновники ранее в своих комментариях отмечали возможность использования средств ФНБ для финансирования проекта.