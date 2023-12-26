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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

"Казаньоргсинтез" начал выпуск поликарбонатов для рассеивателей автомобильных фар

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") организовало производство марок поликарбоната для рассеивателей автомобильных фар, которые позволяют полностью заместить ставшее недоступным импортное сырье в этом сегменте, говорится в пресс-релизе компании.

Марки поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС не уступают зарубежным аналогам и по некоторым физико-механическим свойствам превосходят их, интерес к этой продукции проявили как российские, так и зарубежные производители светотехники для автомобилей, отмечает компания.

По словам главного эксперта "СИБУРа" Алексея Каплина, "отлично показали себя" фары из отечественного поликарбоната для Lada Vesta. Также новые поликарбонаты "Казаньоргсинтеза" прошли омологацию у белорусского предприятия "Руденск", выпускающего светотехническую продукцию для автотранспорта, в том числе для "КАМАЗа", говорится в пресс-релизе.

По данным "СИБУРа", объем рынка поликарбоната для выпуска фар и рассеивателей в России в 2024 году оценивается в 2 тысячи тонн, к 2027 году приблизится к 3 тысячам тонн. Ранее светотехника для локализованных в России автомобилей изготавливалась из поликарбоната европейских марок Lexan и Makrolon.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".

Lada Казаньоргсинтез СИБУР Makrolon Руденск Алексей Каплин
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