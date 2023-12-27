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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

РЖД договорились с регионами об объемах вывоза угля на восток в 2024 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заключило пакет соглашений с правительствами Кемеровской и Иркутской областей, республик Якутия, Бурятия, Хакасия и Тува об объемах вывоза угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году, сообщила пресс-служба компании.

По условиям соглашений РЖД обеспечат транспортировку из Кузбасса 54,1 млн тонн угля, из Якутии - 26,3 млн тонн, из Бурятии - 8,5 млн тонн, из Хакасии - 6,5 млн тонн, из Иркутской области - 3,3 млн тонн, из Тувы - 0,65 млн тонн.

"В целях синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашениях закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре. В документах также оговаривается необходимость выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего пользования порожнего подвижного состава", - сообщили РЖД.

Ранее сообщалось, что власти Кузбасса, одного из крупнейших угледобывающих регионов страны, предлагали к вывозу на 2024 год 55 млн тонн гарантированной отгрузки и 60 млн тонн, "к которым РЖД надо стремиться". Отмечалось, что цифра в 60 млн тонн сформирована с учетом 5 млн тонн угля, которые не были отгружены в 2022 году.

Согласно ранее заключенному соглашению, в 2023 году в восточном направлении РЖД должны вывезти из Кузбасса не менее 53,1 млн тонн угля "гарантированно" и не менее 55,1 млн тонн "в индикативном объеме". Фактически за 11 месяцев текущего года в восточном направлении из региона было отправлено 51,8 млн тонн угля.

Как сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области 27 декабря, на показателе отгрузки в 53 млн тонн угля регион оставался несколько лет, "при этом по итогам прошлого года было вывезено всего 47,9 млн тонн".

Пресс-служба правительства Иркутской области в среду отмечает, что угольные компании региона традиционно отгружали на экспорт 3-3,5 млн тонн угля в год, но с 2020 года объемы снизились до 2,8 млн тонн. "Объем экспорта в восточном направлении по итогам 2023 года составил 3,1 млн тонн угля, это 89% от минимально необходимого годового объема (3,5 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Кузбасс РЖД Якутия Кемеровская область Иркутская область
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