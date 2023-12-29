Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлевает до конца 2024 ряд действующих мер поддержки граждан, ищущих работу, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В постановлении говорится, что речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

"Такие граждане могут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить свой доход. В частности, им оказывается помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение", - добавили в правительстве.

Для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона. При этом граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах.

В правительстве добавили, что данные меры поддержки были запущены в 2022 году для снижения напряжённости на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. Там также сообщили, что с тех пор такой поддержкой смогли воспользоваться более 360 тысяч граждан, ищущих работу. Всего было оказано около 430 тыс. услуг.