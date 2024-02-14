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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Порядок ввоза в РФ растаможенных в ЕАЭС автомобилей будет ужесточен с 1 апреля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Порядок расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля будет уточнен так, чтобы нивелировать преимущество для тех, кто ввозит в РФ машины, растаможенные в странах ЕАЭС, по более низкими в сравнении с российскими ставкам, сообщило правительство России в своем официальном телеграм-канале в среду.

Как отмечается в сообщении кабмина, недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Последний единоразово уплачивается всеми физическими и юридическими лицами при ввозе машины.

"Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме", - отмечается в сообщении правительства.

Корректность расчета утильсбора будет контролировать Федеральная таможенная служба (ФТС). Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утильсбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства.

"Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2024 года. Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания транспортных средств непосредственно в России, ничего не изменится.

Евраз ФТС
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