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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты обнуляется в рамках налогового маневра

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2024 года снизится с $24,7 за тонну до нуля.

Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизятся до $0. Обнулятся и пошлины на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта) и на кокс.

Обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с 2024 года было запланировано в рамках завершения налогового маневра.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $1,6, пошлина на чистые фракции СУГ - $1,4.

Продолжит действовать пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Введенный в 2015 году "налоговый маневр" представляет собой снижение экспортных пошлин на нефть с одновременной корректировкой ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов на нефтепродукты, а также соотношений указанных пошлин на нефть и нефтепродукты для балансировки интересов бюджета, нефтяной отрасли и потребителей внутреннего рынка, пояснял Минфин.

Окончательной целью "большого налогового маневра" является отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и прекращение чистого субсидирования неэффективной российской нефтепереработки.

Параметры завершения налогового маневра предполагали равномерное на протяжении пяти лет с 1 января 2019 года обнуление пошлин, уплачиваемых при экспорте нефти и нефтепродуктов, а также эквивалентное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и газового конденсата.

Кроме того, предусматривалось установление вычетов по акцизам на нефтяное сырье - так называемый отрицательный акциз - для организаций, поставляющих на внутренний рынок кондиционный автобензин и дизельное топливо 5-го экологического класса и прямогонный бензин для нефтехимии, а также выполняющих программу по модернизации и достижению требуемых показателей по поставкам на внутренний рынок моторного топлива и прямогонного бензина.

При этом в рамках данного вычета предусмотрена демпфирующая надбавка, позволяющая регулировать уровень налоговой нагрузки при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке с целью сглаживания колебаний цен на внутреннем рынке при резком изменении цены на нефть.

Планировалось, что завершение "налогового маневра" сохранит экономику переработки нефти на высокотехнологичных НПЗ, обеспечивающих внутренний рынок качественными нефтепродуктами, а также позволит не допустить роста цен на моторные топлива свыше инфляции.

Минфин
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