ЦБ предложил продолжить отмену антикризисных правил 2022 года в корпоративном управлении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России считает целесообразной отмену специальных корпоративных правил, которые вводились в 2022 году как антикризисные меры в ответ на внешние угрозы.

"Целесообразно продолжить практику отмены функционирования специальных (антикризисных) режимов реализации корпоративных прав и вернуться к установленным законодательством о корпоративных отношениях процедурам", - говорится в обнародованном проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и 2026-2027 годы". Такую же позицию регулятор озвучивал в аналогичном документе годом ранее.

Это необходимо для обеспечения развития российского финансового рынка и роста его капитализации, отмечается в документе.

Весной 2022 года был установлен временный порядок осуществления корпоративных прав для защиты компаний, их акционеров, членов органов управления, контрагентов и партнеров от негативных санкционных последствий. В частности, в пять раз был повышен - до 5% - размер минимального пакета акций, который позволяет совладельцу компании запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки и действия, а также аналогичные шаги членов его совета директоров. В августе 2024 года действие этого правила было пролонгировано до 1 января 2026 года в скорректированном виде: оно будет распространяться только на компании, подпавшие под антироссийские санкции или имеющие право не раскрывать информацию о своей деятельности.

В опубликованном проекте "Основных направлений" ЦБ говорится, что одной из важнейших целей в текущих экономических условиях остается повышение инвестиционной привлекательности компаний. "Правительство Российской Федерации совместно с Банком России продолжит работу по развитию корпоративных отношений и корпоративного управления, а также по обеспечению прав акционеров на должном уровне", - отмечается в документе.

В этом контексте ЦБ напоминает о постепенном возврате к раскрытию эмитентами информации: в июле 2023 года было принято постановление правительства №1102, которое разрешило только ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, но без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.

"Такой подход позволяет поддерживать баланс интересов между акционерами, инвесторами, кредиторами, заинтересованными в получении доступа к информации, необходимой им для принятия взвешенных стратегических и инвестиционных решений и реализации своих прав, и эмитентами, нуждающимися в защитных механизмах от нарастающего санкционного давления", - говорится в проекте.