Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Крупные ТЦ Белгорода приостановят работу из-за оперативной обстановки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода сообщили о приостановке работы ряда крупных торговых центров как минимум на два дня в связи со сложной оперативной обстановкой.

"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома", - написал мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Ранее власти Белгорода обратились с призывом к жителям не покидать свои дома из-за оперативной обстановки.

Последние несколько дней Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Валентин Демидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек

Что произошло за день: вторник, 2 января

В воронежском селе восстановили инфраструктуру после нештатного схода боеприпаса

Белгородские власти призвали горожан не выходить на улицу

Ракетная тревога отменена в Белгороде

Один человек погиб при третьей украинской атаке на Белгород

Российские военные отразили новую ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область

Еще пять украинских ракет системы "Ольха" перехвачены над Белгородской областью

Минобороны сообщило о четырех уничтоженных ракетах ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });