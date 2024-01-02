Крупные ТЦ Белгорода приостановят работу из-за оперативной обстановки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода сообщили о приостановке работы ряда крупных торговых центров как минимум на два дня в связи со сложной оперативной обстановкой.

"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский". Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома", - написал мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Ранее власти Белгорода обратились с призывом к жителям не покидать свои дома из-за оперативной обстановки.

Последние несколько дней Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались атакам со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие.