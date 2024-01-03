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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Подстанция загорелась на территории "Красноярского алюминиевого завода"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Отдельно стоящая подстанция загорелась в среду на территории "Красноярского алюминиевого завода" (КрАЗ) в Красноярске, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сегодня в начале шестого вечера поступила информация о загорании на заводе КрАЗ на подстанции. Площадь пожара 50 кв. м. На работу предприятия не повлияло. Угрозы ничему нет. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 18:07 местного времени пожар локализован на площади 50 кв. м.

Красноярский алюминиевый завод КрАЗ
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