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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Военно-Грузинская дорога временно закрыта для грузовиков из-за непогоды

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 07.30 мск 4 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога
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