Военно-Грузинская дорога временно закрыта для грузовиков из-за непогоды

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 07.30 мск 4 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.