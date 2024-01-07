Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для большегрузов из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 00:20 по Москве 7 января", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 07:30 по Москве 4 января из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.