Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крымский мост вновь открылся для движения автотранспорта после закрытия днем в субботу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В четверг мост перекрывался трижды, причем один раз - почти на 4 часа. В пятницу движение останавливалось дважды. В субботу также движение по мосту дважды прекращалось.

Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.