Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Архивное фото Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыт для движения автотранспорта в субботу днем уже в третий раз за сутки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В четверг мост перекрывался трижды, причем один раз - почти на 4 часа. В пятницу движение останавливалось дважды. В субботу ночью мост также перекрывался примерно на час, днем ограничения продлились более часа.

Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.