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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Православные верующие празднуют Рождество

Специально к празднику в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева

Православные верующие празднуют Рождество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу.

Обращаясь к телезрителям перед началом ее трансляции, он призвал сегодня помолиться "о стране нашей, о том, чтобы никакая чужая злая воля не сумела нарушить мирного течения нашей жизни".

В этом году специально к празднику Рождества в храм Христа Спасителя была доставлена икона "Троица" кисти Андрея Рублева.

В общей сложности торжественные богослужения проходят более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Родившегося Спасителя 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской православных церквях.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около двух тысяч лет.

Рождество Патриарх Кирилл
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