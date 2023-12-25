Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном ввозе 140 тыс. т мяса кур

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решения о беспошлинном ввозе в 2024 году 140 тыс. тонн мяса кур и 100 тыс. тонн говядины.

Соответствующие постановления для реализации решений Совета ЕЭК были подписаны 21 декабря и размещены на официальном портале правовой информации.

Совет ЕЭК 24 ноября предоставил РФ тарифную льготу на ввоз в 2024 году не более 100 тыс. тонн говядины (коды 0202 30 100 4, 0202 30 100 8, 0202 30 500 8, 0202 30 900 4, 0202 30 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС) без уплаты импортной пошлины. Базовая ставка для ввоза этой продукции составляет 15% от таможенной пошлины. 12 декабря аналогичное решение было принято и в отношении ввоза 140 тыс. тонн мяса птицы. Речь идет о поставках замороженного обваленного мяса кур и необваленных грудок и кусков из них (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). В настоящее время поставки этой продукции облагаются пошлиной в размере 80% от таможенной стоимости.

Говядина и мясо птицы, ввозимые в рамках этих квот, предназначены для производства готовой продукции, в том числе детского питания.

В связи с этим правительство утвердило правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, в частности, правила выдачи подтверждений о целевом назначении говядины и мяса птицы, которые будут ввозиться без пошлины. Выдача таких документов поручена Минсельхозу. Кроме того, министерство будет размещать на своем сайте данные об остатках квот.

Принятые решения направлены на пополнение мясного рынка РФ сырьем для производства готовой продукции и сдерживание роста цен на нее.