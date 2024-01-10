В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов сообщил, что в среднесрочной перспективе в России сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

"В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

О том, что существующие бригады морской пехоты будут усилены до дивизий, в декабре 2022 года заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тыс. военнослужащих, до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

Минобороны РФ заявляло, что "увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО".

В январе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что глава военного ведомства провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах.

Российское военное руководство сообщало о решении воссоздать Московский и Ленинградский военные округа.

Министр обороны России заявлял, что предстоит "сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".