Что произошло за день: среда, 10 января

Встреча Путина с жителями Анадыря, жертвы беспорядков в Эквадоре, планы Финляндии продлить закрытие границы с Россией, приостановка работы клуба "Мутабор"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин объяснил задержки с выплатами участникам СВО бюрократическими сбоями и заявил на встрече с жителями Анадыря, что "все финансируется абсолютно в полном объеме". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что накладки неизбежны из-за больших масштабов спецоперации.

- Президент РФ поддержал предложение освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на единственное жилье. Владимир Путин также сказал, что эти семьи должны иметь возможность получить льготу на приобретение автомобиля, и высказался против использования материнского капитала для таких покупок.

- Не менее 13 человек стали жертвами беспорядков в Эквадоре, в их числе 11 гражданских и двое полицейских. Задержаны более 40 человек. Беспорядки начались после побега из тюрьмы лидера одной из преступных группировок.

- Финляндия намерена продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц, решение ожидается в четверг, сообщили финские СМИ со ссылкой на источники.

- ФАС предложила согласовывать с ней все сделки крупных финансовых организаций. Сейчас с ней должны согласовываться сделки финансовых организаций, если стоимость активов таких организаций превышает величины, установленные постановлениями правительства.

- Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в 2023 году увеличился на 24%, до 1,3 квадриллиона рублей, и это рекордный показатель.

- Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку. Врио главы города будет ее первый заместитель Анастасия Аргышева. Как сообщалась в декабре, Ситникова стала фигуранткой уголовного дела.

- Лефортовский суд Москвы на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. По данным СМИ, претензии возникли из-за присутствия больного инфекционным заболеванием на "полуголой вечеринке" в декабре 2023 года.

- Полузащитник Никита Салтыков перешел в "Локомотив". С 2022 года он был игроком "Крыльев Советов", однако переходил в аренду сначала в "Звезду", затем в "Акрон", а в самарском клубе дебютировал летом 2023 года.