Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Граждане, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медицинское освидетельствование в упрощенном порядке. Об этом говорится в новом постановлении правительства.

Согласно документу, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса", упрощенный порядок будет предполагать одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного. Двухэтапный порядок включал предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня.

При одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков).

Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов.

Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту.