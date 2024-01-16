ВТБ предложил вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ВТБ выдвинул несколько предложений по нормализации ситуации на рынке льготного ипотечного кредитования.

"Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 п.п., до значения в 2,5 п.п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру - для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир", - завил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Дне финансов на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Ранее в связи с ужесточением условий выдачи льготной ипотеки и снижением маржинальности этого продукта крупнейшие банки решили ввести комиссию для застройщиков, реализующим жилье по программам льготного ипотечного кредитования с господдержкой. Сбербанк сообщил об этом в декабре, позднее его примеру последовали ВТБ и Альфа-банк.

Как сообщал Сбербанк, с 11 января его комиссия для застройщиков по льготной ипотеке по ставке 8% составляет 7,5% от суммы кредита, по семейной ипотеке - 8,4%, по IT-ипотеке - 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке - 11,5%. Кроме того, теперь банк выдает льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков.

"В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная. В этих условиях у нас было только два варианта решения проблемы. Первый - прекратить выдавать убыточные кредиты, т.е. фактически всю льготную ипотеку. Понимая, что ипотека остается основным инструментом покупки недвижимости для населения, мы не пошли по этому пути и решили текущий вопрос совместно с аккредитованными застройщиками", - пояснил Горшков позицию банка.

Большинство из застройщиков, по его словам, согласились работать на новых условиях.

При этом он подчеркнул, что сложившаяся ситуация для рынка - нездоровая.

"Мы понимаем стремление регулятора "охладить" рынок кредитования, в том числе - ипотечный, однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников. Этих целей можно добиться другими инструментами регулирования госпрограмм", - отметил Горшков.

По его словам, главное - сохранить баланс между комфортными параметрами для заемщиков (прежде всего, льготных категорий), нагрузкой на федеральный бюджет и рентабельностью банковского бизнеса.

Банк России 15 января заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Минфин пообещал, что будет мониторить ситуацию на рынке льготной ипотеки. "Мы договорились с банками, что держим активную связь и будем смотреть, как будет развиваться рынок льготного кредитования, и принимать соответствующие меры при необходимости", - сообщал "Интерфаксу" замминистра финансов Иван Чебесков.