Белгородские власти испытали защитные модули, устанавливаемые в людных местах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Защитные железобетонные конструкции установят для дополнительной защиты от обстрелов в местах большого скопления людей в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня вместе с региональным управлением Росгвардии провели испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием. Эти модули использует министерство обороны для защиты личного состава", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ходе испытаний рядом с модулем и сооружением из защитных блоков саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов.

"Были подорваны в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород со стороны вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года. Детонирующие снаряды были начинены большим количеством поражающих элементов - от 350 до 3 тыс. элементов в одном взрывоопасном предмете", - сообщил Гладков.

Проведенные испытания показали эффективность защитных модулей.

"По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились", - написал губернатор.

Он добавил, что внутрь блоков будет проведено освещение, а на их стенах разместят справочную информацию об оказании первичной медпомощи и куда обращаться в случае ЧС.

Также Гладков сообщил о закупке индивидуальных аптечек, которые будут выданы водителям общественного транспорта, оперативным службам и чиновникам.

В городе уже начали укреплять остановки общественного транспорта: их обкладывают мешками с песком и бетонными плитами.

В последние дни декабря и в начале января Белгород подвергался массированным ударам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие.