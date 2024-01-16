В I чтении одобрен проект о сроке возобновления исполнительного производства

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет возобновить исполнительное производство в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.

Документ (№462778-8) правительство внесло в парламент в конце 2023 года.

Поправки вносятся в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ.

Кроме того, согласно поправкам, заявить о необходимости возобновить исполнительное производство можно будет и позже, если отведенный для этого трехлетний период был пропущен по уважительной причине. Для этого потребуется обращение в суд.

Подготовка этой инициативы связана с постановлением Конституционного суда (КС) РФ, который в апреле 2023 года признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств.

КС РФ поручил правительству РФ предусмотреть в законодательстве срок для возобновления исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки. При этом суд указал, что до момента внесения изменений в законодательство исполнительное производство разрешается возбуждать в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено.